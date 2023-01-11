Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı duyurulan Denizli programının, dayısı Ali Gündüz'ün cenaze töreni nedeniyle cuma gününe alındığı bildirildi.
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Gündüz'ün cenazesinin yarın Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı duyurulan Denizli programının, dayısı Ali Gündüz'ün cenaze töreni nedeniyle cuma gününe alındığı bildirildi.