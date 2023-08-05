Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: İki kişi yaralandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracının da bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi.
Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.
Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a giden Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.