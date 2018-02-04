Kilis ve Hatay'da yarıyıl tatili uzatıldı
Kilis ve Hatay'ın bazı ilçelerinde ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 12 Şubat'ta başlayacak.
Kilis ve Hatay'ın bazı ilçelerinde yarıyıl tatilinin bir hafta uzatıldığı bildirildi.
Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda, 2017-2018 yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.
Kilis'ten sonra Hatay'ın bazı ilçelerinde de yarıyıl tatili uzatıldı
Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis'in ardından Hatay'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu'da yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat'ta başlayacak.
Kaynak: DHA