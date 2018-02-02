Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı: 2 ölü

02 Şubat 2018

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen roketli saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine toplam 6 askeri mühimmat atıldığı belirtildi.

Askeri mühimmatın 3’ünün boş araziye düşerek infilak ettiği belirtilen açıklamada, "İki vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 16 yaralı vatandaşımız ise çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin Ahmet Şanverdi ve Rıfat Sinirli olduğu öğrenildi.

Kilis'te biri ağır 3 yaralı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik 3 ayrı roketli saldırıda bulunduğunu, biri ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Tekinarslan, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırıda bulunduğu şehir merkezindeki Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne geldi.

Yola isabet eden ve çukur oluşturan roketle ilgili olay yeri inceleme çalışmalarını takip eden Tekinarslan, daha sonra caddedeki esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekinarslan, gazetecilerin sorusu üzerine "3 ayrı roketli saldırı oldu, biri ağır 3 kişi yaralandı." dedi.

Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesi'nin yanındaki boş alana isabet etti.

Kaynak: AA