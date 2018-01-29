Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı
Afrin'den Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. İki saldırıda da ölen ve yaralanan olmadı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi.
Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.
İş yeri ve otomobil hasar gördü
Afrin'den yapılan ikinci saldırıda atılan roket Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir iş yerinin duvarına düştü.
Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.
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Kaynak: AA