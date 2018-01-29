TSK: 597 terörist etkisiz hale getirildi

29 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonda 44 hedefin imha edildiği, harekata katılan 25 uçağın üslerine döndükleri açıklandı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen “Zeytin Dalı Harekâtı”, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Hedefler ateş altında

Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor.

Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken top sesleri, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yapıyor.

Öncüpınar'ndan Azez'e askeri araç sevkiyatı

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden peyderpey sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti.

Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu tırlar da Azez'e doğru yola çıktı.

Bu arada Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da bölgeye hareket ettiği görüldü.

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Kaynak: AA