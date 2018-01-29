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Sosyal medyadan terör propagandasına 311 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 311 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları tespit edilen 311 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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