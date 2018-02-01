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Kilis'e atılan roket lokantaya düştü, yaralılar var

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki bir lokantaya düştü. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan lokantaya ve Eski cezaevinin bulunduğu yere roket düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kilis'e atılan roket lokantaya düştü, yaralılar var
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Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Kilis Valisi: 5 yaralı var

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya ve Eski cezaevinin bulunduğu yere düşen roket sonucu 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Reyhanlı'ya da roket düştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket düştü.

Kaynak: DHA

afrin

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