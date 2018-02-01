Kilis'e roketli saldırı

01 Şubat 2018

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sabaha doğru atılan roket Ekrem Çetin Mahallesi'nde iki katlı bir evin alt katındaki dış duvara isabet etti. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı olay sırasında duvarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Bir fabrikada işçi olan ev sahibi Mehmet Baloğlu, uyuduğu sırada roketin düştüğünü fark ettiğini ancak kendi evi olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyandığında evin dış duvarına roket isabet ettiğini gördüğünü ve güvenlik güçlerini haber verdiğini anlatan Baloğlu, "Allah bizi korudu. Bir savaş halindeyiz, devletimiz milletimiz var olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA