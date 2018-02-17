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Kilis'e roketli saldırı

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.

Kilis'e roketli saldırı
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Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e düzenlenen roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.

Kaynak: AA

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