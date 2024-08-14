Kiralık dükkan: Mal sahibi 400 ekmekten 100 litre mazota çıkardı! Görenler hayrete düşüyor

Elazığ’da 40 metrekare dükkânı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi. Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkânını kiraya veren Taş, bu kez üç seçenek sundu ve müstakbel kiracısını beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre; Taş’ın dükkânının camına astığı ve görenleri hayret içinde bırakan ilanda ise şu yazıyor: “Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin.”

'Takas usulüne döndüm'

Takas sistemine döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.

Dükkânını dikkat çeken bu yöntemle kiraya vermeye çalışan Fethi Ahmet Taş, “Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Bizler daha önce takas usulüyle ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok” dedi.

Fethi Ahmet Taş'ın sahibi olduğu dükkânda daha önce bay bayan giyim eşyası satan bir mağaza bulunuyordu.