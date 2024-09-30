Kırgızistan’ın 33. Bağımsızlık Günü ve 100. yılı İstanbul’da kutlandı

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Kırgızistan hükümetinin yürüttüğü reformlar ve yatırım fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Başkonsolos, ülkenin bağımsızlığının 33. yılı ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kırgızistan’ın kalkınma başarılarını Türk basınıyla paylaşmak istediklerini belirtti.

Sıdıkova, Kırgızistan’ın doğal kaynaklarının önemine dikkat çekerek, inşası devam eden Kambarata HES-1 Barajı’na değindi. Narin Nehri üzerinde kurulan bu hidroelektrik santralinin, tamamlandığında Orta Asya'nın en büyük enerji projelerinden biri olacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin 100. yılına ve Kırgızistan’ın bağımsızlığının 33. yılına özel olarak açılan 100 sanayi ve sosyal tesis, Kambar-Ata HES-1 Barajı, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattı ve Chevrolet otomobil fabrikası gibi önemli yatırım projeleri hakkında bilgi verildi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da bir konuşma yaparak, Kırgızistan'daki yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda, Başkonsolos Lira Sıdıkova, katılımcılara Kırgız kültürünü simgeleyen Kırgız halıları hediye etti.