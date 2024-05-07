Kırıkkale'de ücretsiz fidan izdihamı

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretime katkı sağlamak maksadıyla ata tohumlarından çeşitli sebze fidesi üretimi yaptı. Yüz binlerce üretilen sebze fideleri, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Ahmet Önal'dan fideleri almak isteyen vatandaşlar meydanda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, fidelerden almak isterken izdihama sebep oldu.

Başkan Önal, gazetecilere, talebin yoğun olduğunu belirterek, vatandaşların istediği kadar sebze fidesi aldığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini anlatan Önal, şöyle devam etti: "Kırıkkale Belediye'mizin ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Katılım çoktu, yoğun ilgi var. Talep var şuanda da halen devam ediyor belediyemizin ata tohumlarını dağıtma işlemi. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum."