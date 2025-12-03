Kırklareli Üniversitesi'nde 53 öğrenci zehirlendi
Kırklareli Üniversitesi'nde öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından 45 öğrenci taburcu edilirken, 8 öğrenci müşahede altında tutuluyor. Vali Uğur Turan, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
8 öğrenci müşahede altında
Hastanedeki ilk müdahalelerin ardından 45 öğrenci taburcu edilirken, 8 öğrencinin müşahede altında tutulduğu açıklandı. Yetkililer, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir komplikasyon bulunmadığını belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan ile ilgili kurum müdürlerinin hastaneyi ziyaret ederek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin, olay sonrası başlatılan inceleme sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.