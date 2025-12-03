Kırklareli Üniversitesi'nde 53 öğrenci zehirlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

8 öğrenci müşahede altında

Hastanedeki ilk müdahalelerin ardından 45 öğrenci taburcu edilirken, 8 öğrencinin müşahede altında tutulduğu açıklandı. Yetkililer, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir komplikasyon bulunmadığını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile ilgili kurum müdürlerinin hastaneyi ziyaret ederek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin, olay sonrası başlatılan inceleme sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.