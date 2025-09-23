Kırklareli'nde 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 1 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sahil Güvenlik ekiplerinin Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde düzenlediği operasyonda 114 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi’nin (Koldestim) devriye görevi sırasında bir deniz scooterında yapılan aramada 6 çanta bulunduğunu, bu çantalarda 53 kilo skunk ve 61 kilo toz esrar ele geçirildiğini aktardı. Operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamasında Kırklareli Valisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığını tebrik eden Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.