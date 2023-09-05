Kırklareli'nde sel felaketi: 2 ölü ve kayıplar var

Kırklareli'nde sağanağın meydana getirdiği taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişinin cesedi bulundu.

Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." dedi.

Bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında daha sonra 2 kişinin cesedi bulundu. Sel sularının sürüklediği ağaç dalları arasına sıkışmış halde bulunan cesetler bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarına, sabah saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli yağışın olduğunu ifade ederek, devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Taşkın nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalanlar olduğunu belirten Ekici, "Mahsur kalanlardan 2’sinin cesedine ulaştık, 4 kişiyi de arama çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede her taraftan yol giriş ve çıkışı var, inşallah bu 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu 4 kişiyi bulana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

AFAD Başkanı Okay Memiş de AFAD olarak bölgede kuvvetli sağanak olacağı yönünde turuncu kod verilerek uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

Memiş, taşkının yaşandığı Longoz Ormanları bölgesinin yerleşime kapalı bir alan olmasına rağmen geçici konaklama yapılan bungalov evlerde mahsur kalanların olduğunun öğrenilmesiyle yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütüldüğüne dikkati çekti.

4 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Eldeki verilerden 4 vatandaşın daha kayıp olduğu bilgisiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Maalesef 2 vatandaşımızın cenazelerine ulaştık. Orada geçici konaklamadan dolayı elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. 4 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konaklamayla ilgili kayıtlarda tutuluyor ancak kayıtları tutan vatandaşımız da kayıplardan birisi. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber etmeye gayret ettik. Devletimizin gücüyle, AFAD’ımızın jandarmamızın emniyetimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, belediyemizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, orman işletmesinin bütün imkanlarını seferber ettik. İnşallah sağ bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz"

Memiş, AFAD'ın uyarılarına ve meteorolojik uyarılara vatandaşların riayet etmesini istedi.

Çalışmalara 203 personel katıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katıldı.

Ekipler, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinasıyla görev yapıyor.

Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.