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Kırklareli'nin ilk karı yağdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karı bölgeyi beyaza bürüdü.

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Demirköy ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kısa sürede ilçenin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Bazı vatandaşlar kar yağışının etkili olduğu Jandarma Kule mevkisinde cep telefonlarıyla manzarayı fotoğrafladı.

Ormanlık alanlarda da kar beyazıyla görülmeye değer manzaralar oluştu.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

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