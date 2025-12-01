Kırmızı bültenle aranan 12 firari Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 kişinin Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D.’nin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Adım adım takip edildi

Yerlikaya, operasyonların EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti. Aranan kişilerin yurt dışına kaçtıktan sonra izlerinin titizlikle sürüldüğünü, ilgili ülkelerin kolluk güçleriyle yapılan ortak çalışmaların sonuç verdiğini ifade etti.

Açıklamada, yakalanan kişilere yönelik suçlamalar şöyle sıralandı:

Gürcistan’da yakalananlar:

F.K. (5464 sayılı kanuna aykırılık, sahte kart üretimi, tefecilik ve dolandırıcılık),

O.U. (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma),

M.T. (kasten öldürme),

K.K. (dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu kullanma, hakaret ve direnme),

B.T. (kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, kart dolandırıcılığı),

T.L. (hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme, tehdit ve yaralama),

İ.K. (uyuşturucu ticareti)

Almanya’da yakalananlar:

A.A. (uyuşturucu ticareti, tutukevine yasak eşya sokma),

S.D. (kasten öldürmeye teşebbüs),

E.Y. (yağma)

Avusturya’da yakalanan:

Z.S. (uyuşturucu ticareti)

Fransa’da yakalanan:

H.D. (resmi belgede sahtecilik)