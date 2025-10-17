Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, yakalamaların Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan'da yapıldığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, kırmızı bültenle aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ve ulusal seviyede aranan M.A. ile B.B. isimli şahısların yakalanıp iadeleri sağlandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı, KOM, istihbarat, narkotik, asayiş, TEM ve siber suçlarla mücadele birimlerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi.

Ağır suçlardan aranıyorlardı

Açıklamada, şüphelilerin işledikleri iddia edilen suçlar arasında "kasten öldürme, örgüt üyeliği, nitelikli yağma, cebir-tehdit, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, bilişim suçları" gibi ağır suçlar sayıldı. Bazı şüphelilerin yakalandığı ülkeler ve suç türleri bakanlığın paylaşımında tek tek yer aldı.

Yerlikaya, iade edilen şahıslarla ilgili emeği geçen güvenlik birimlerini tebrik etti ve sosyal medya paylaşımında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.