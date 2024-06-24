Kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bayram tatili süresince 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali YErlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Operasyon, Jandarma ve TEM Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile Silahlı İnsansız Hava Aracı J-SİHA operasyona destek verdi.
Teröristlerle güvenlik ekipleri arasında sıcak temas sağlandı.
Geçmişte 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 9 eyleme katılan kırmızı kategoride aranan 2 terörist operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Ali Yerlikaya bayram tatili süresince ise 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategorideki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini de paylaştı.