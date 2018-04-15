Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 21 Mart tarihinde Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda kırmızı listede yer alan bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.