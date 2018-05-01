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Kırmızı listedeki terörist sağ yakalandı

Siirt-Eruh’da kırmızı listeyle aranan terörist sağ olarak ve muhimmatıyla ele geçirildi.

Kırmızı listedeki terörist sağ yakalandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kırmızı listede aranan bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu. 

TSK'dan yapılan açıklamada "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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