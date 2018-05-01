Kırmızı listedeki terörist sağ yakalandı
Siirt-Eruh’da kırmızı listeyle aranan terörist sağ olarak ve muhimmatıyla ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kırmızı listede aranan bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA