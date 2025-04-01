Kış lastiği uygulaması bitiyor! Uzmanlardan lastik seçimi için tüyolar

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreterı Erdal Kurt, yarın sona erecek kış lastiği zorunluluğu öncesi sürücüleri valilik kararlarını ve iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmeleri konusunda uyardı.

Kurt, ani hava değişimleri ve bölgesel farklılıkların etkisinin sürdüğünü belirterek, trafikte güvenliği sağlamak için sürücülere düşen görevin, her türlü tedbiri almak olduğunu aktardı.

'Mevsim koşullarına göre uzatılabilir'

Kurt, mevsimine göre lastik seçiminin bu tedbirlerin başında geldiğini vurgulayarak, "İklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artıyor, bunu dikkate almak gerek. 1 Aralık'tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler, mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçiş için belirtilen 1 Nisan tarihinin de bölgelere göre değişiklik gösterebileceği konusunda uyarıda bulunan Kurt, sürücülerin kış lastiklerini çıkarmadan önce ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını mutlaka takip etmeleri önerisinde bulundu.

Lastik nasıl seçilmeli?

Kurt, araçta kişiyi hayata bağlayan en önemli unsurun lastik olduğunu vurgulyarak, araç üreticilerinin bu yüzden lastiği "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul etiğini aktardı.

Sürücülerin araçlarına lastik seçerken araç üreticisinin önerilerini dikkate almalarını dile getiren Kurt, "Seçeceğiniz lastik aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Bu kriterlere uyularak seçilen lastik doğru lastiktir ve güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Lastikler nasıl kontrol edilmelidir?

Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kış lastiklerinizi çıkartıp yerine takacağınız lastikler yeni olabilir, depoda beklemiş lastikler olabilir. Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Aksi takdirde ortak trafikte risk yaratır."