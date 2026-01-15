Kış şartları etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre Türkiye genelinde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok ilde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Doğu Karadeniz’de kar yağışı etkili olacak

Batı Karadeniz’de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur beklenirken, bölgenin iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun çevrelerinde yağmur etkili olurken, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin’de kar yağışı görülecek.

Don ve sisli havaya dikkat

İç Anadolu’da Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinde kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’da Erzincan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak.

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.