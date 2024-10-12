Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 3 yeni üyesi belirlendi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı.
Boş bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tamer Aksoy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.