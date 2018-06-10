Kıyı otellerinde bayram bereketi

10 Haziran 2018

Geçtiğimiz yıllarda zor zamanlar geçiren turizm sektörü bu yıl yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri 2017'de başlayan büyüme trendinin devam ettiğini, turist sayılarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Okulların kapanmasının ardından Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, tatilin kısa süreli olmasına rağmen otel doluluklarında görülen yüksek artış dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Turizmde referans yıllarının 2014 olduğunu kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıl canlanan Rusya pazarında büyümenin devam ettiğini, bunun yanında Avrupa pazarlarında da çift haneli büyümelerin gerçekleştiğini vurguladı. Yağcı, "Biz Türkiye turizminin bu sene çift haneli büyüme yakalayacağını öngörüyoruz. Bu trendin bu şekilde yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir turist artışı söz konusu olduğunu ifade eden Yağcı, Almanya pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik bir büyümenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Yağcı, "Bizim iki önemli kaynak pazarımız Rusya ve Almanya. Rusya pazarında iyileşmeyi biz geçen sene yakalamıştık. 2018'de de Avrupa pazarındaki iyileşmeyi yakalayacağız. Dolayısıyla Avrupa pazarında da çok ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Henüz Avrupa pazarında Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde 2014 rakamlarına ulaşmamış olsak da 2017'ye kıyasla çok ciddi bir büyüme söz konusu. Bu bize, 2019 yılına çok daha farklı bir umutla gireceğimizi de gösteriyor Avrupa pazarında." değerlendirmesinde bulundu.

Doluluklar yüzde 90-95 seviyesinde

İlk 5 aylık verilerin Avrupa pazarında iyileşmenin çok ciddi bir noktaya geldiğini gösterdiğini vurgulayan Yağcı, 2019 ve 2020 yıllarının hem gelir hem de turist sayısı bakımından rekor yılları olacağının söylenebileceğini bildirdi.

Haziran ayında özellikle kıyı bölgelerine hem iç pazardan hem de dış pazarda çok ciddi bir talep söz konusu olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda olmayan bir yabancı turist talebiyle karşı karşıyayız. Bu yıl yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde çok ciddi doluluk söz konusu olacaktır. Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz. Özellikle Antalya'nın bu turizm sezonunu çok iyi geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu sene turizm gelirlerinde de yüzde 10-15 arasında bir artış olacağını öngörüyoruz."

Yurt dışı talep düştü, yurt içi arttı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu sene yurt dışından turizmcileri son derece mutlu eden bir talebin olduğunu belirterek, bu talebin çok hızlı şekilde geliştiğini kaydetti.

Ramazan Bayramı'nda tatil süresinin az olmasına rağmen başta Antalya olmak üzere, Bodrum ve Çeşme'nin en çok talep edilen destinasyonlar olduğunu vurgulayan Ayık, "Yurt dışına olan taleplerin düşüşü, yurt içi taleplerini artırdı. Ancak yurt dışı tercihlerine baktığımız zaman özellikle İtalya başta olmak üzere Orta Avrupa başkentlerine ve Yunanistan’a ilgi büyük." diye konuştu. .

"Bayram dönemi talebinde geçen yıla nazaran yüzde 15-20 civarında artış"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bu yılki Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını, buna rağmen üye acentalardan aldıkları bilgiye göre bayram dönemi talebinde geçen yıla nazaran yüzde 15-20 civarında artış yaşandığını kaydetti.

Geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde seyahat acentaları ile 250 bin kişinin tatile çıktığını anımsatan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Bu yıl ise yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acentaları aracılığıyla bayram tatiline çıkacağını öngörüyoruz. Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyat 150 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye varan bir aralıkta değişiklik gösteriyor. Turizm sektöründe bayram tatili nedeniyle oluşacak cironun 500 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Bayram döneminde iç pazardaki talebin yüksek seyretmesi yanında Almanya, Rusya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden Türkiye’ye talebin yüksek seviyede gerçekleşmesi neticesinde otel doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz."

Marmara Bölgesi'ne yakın yerlere 'akın' bekleniyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da kısa dönemli bayram tatillerinin özellikle Marmara Bölgesine yakın tatil yerlerine talebi artıracağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle hafta sonlarında yakın yerlere yönelik hafta sonu turizminde yoğun bir artış bekliyoruz. Bayram döneminde de hafta sonu turizmi çok daha hareketli olacaktır. Yabancı turist açısından İstanbul’u değerlendirmek gerekirse, özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerinden talep ramazan ayında da sürdü. Bayram döneminde de bu bölgeden gelen turist sayısında artış olacak. O yüzden doluluklar genel olarak geçen yıla göre yüksek seyrediyor."

Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise kısa tatile rağmen yerli tatilcilerden önemli bir talep gözlemlediklerini vurgulayan Bayındır, otellerde doluluk oranlarının bayram tatili vesilesiyle oldukça memnuniyet verici olacağını söyledi.

Bayındır, döviz kurunun yüksek seyretmesinin yurt dışına çıkışları bir miktar etkilediğini belirterek, "O nedenle yerli turizm hareketinde İstanbul’dan Anadolu illerine, Akdeniz ve Ege sahillerine ağırlıklı talep dikkati çekiyor. Yerli turist açısından asıl hızlanmanın Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını beliyoruz.” dedi.

Kaynak: AA