Kız Kardeşim projesi genç kadınların destekçisi olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde yürütülen Kız Kardeşim Projesi, yeni döneminde de kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyecek çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 450 binden fazla kadının hayatına dokunan projenin yeni döneminde, ‘Kız Kardeşim Burs Programı’, ’Kız Kardeşim Güçlenme Programı’ ve ‘Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı’ ile 50 bin genç kadına ulaşılması amaçlanıyor. Yeni döneminde, Kız Kardeşim Burs Programı ile Türk Eğitim Vakfı ile birlikte deprem bölgesinde 300 genç kadına eğitim bursu sağlandığı projede, Güçlenme Programı kapsamında 10 bin genç kadına kişilik ve dayanıklılık envanteri testi ücretsiz olarak sunulacak.

Ayrıca proje içinde yer alan Yıldızlar Karması Programı ile de toplumsal fayda, spor ve sanatta başarılı 20 genç kadına ihtiyaç duyduğu gelişim desteği sağlanacak. Projeye ilişkin konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, “Etki alanını sürekli genişlettiğimiz Kız Kardeşim, yeni döneminde daha çok genç kadın lider ve kadın kahraman oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 18-25 yaş arası genç kadınların yanında olacak. Projemizi; gençlerin kendilerini tanımaları, onlara çizilen yol ve rol yerine kendi hayallerinin gerçekleşmesine giden yol için bir fırsat sunabilmeyi, ilham bulmalarını ve kendilerinin de genç kadınlara ilham vermelerini sağlayacak şekilde güncelledik.

Gücümüz kız kardeşimiz, hedefimiz ise kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlü şekilde yer aldığı bir dünya. Bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle projenin yeni döneminde bizimle yol arkadaşlığı yapan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Ahbap Derneği’ne teşekkür ederim” dedi.

Kadınların daha adil bir dünyaya ihtiyacı var

Projeyle bugüne kadar yüz binlerce kadına ulaştıklarını belirten Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin, “Bu kadınların çevrelerinde yaratacakları çarpan etkisi ve sağlayacakları toplamsal katkı da düşünüldüğünde, kadınlar için daha iyi ve adil bir dünyaya yaklaşmak anlamına geliyor” diye konuştu.

Kadınların yaşam kalitesini arttırma gücünü ve toplumu geliştirme yönünde ivme yaratan rolüne inandıklarına dikkat çeken Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Başkanı Pınar Ilgaz ise şunları söyledi: “Toplumun kadınların cesareti, şefkati ve yılmaz çabaları ile geliştirilmesi yönündeki her türlü desteği vermeye gönüllüyüz.” Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın da “İş birliği kapsamında, afetzede 300 genç kadın öğrencimize burs desteği veren Coca-Cola Türkiye ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

AHBAP’tan da destek geldi

Etkinliğe çevrimiçi olarak katılan Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent ise Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı kapsamında spor, sanat ve toplumsal fayda alanında hayallerine koşan başarılı genç kadınların belirlenmesi için çalışacaklarını belirtti. Levent, Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 genç kadının güçlenmesi için Coca-Cola Türkiye ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.