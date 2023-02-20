Kızılay'dan depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı

Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri, kendilerine whatsapp üzerinden gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi talepleri karşılıyor.

Hamile depremzedeler gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kızılay Kadın WhatsApp hattına ulaşmak isteyen kadınlar +90 552 150 18 68 ile iletişime geçebiliyor ve 168 Çağrı Merkezine ulaşabiliyor.

Bu arada Kızılay’ın koordinasyonunda bölgede verilen sıcak yemek sayısı da 40 milyon tabağı geçti. 86 ikram aracı, 356 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 hizmet aracı olmak üzere bölgede toplamda 835 araçla hizmet veren Türk Kızılay, afet bölgesinde bulunan 5 aşevinden afetzedelere düzenli olarak yemek çıkarıyor.