“KKTC elektrikte bölgenin kavşak noktası haline gelecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’deki temaslarını tamamladı.

Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik sağlanması projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören bu yol, sadece KKTC'yi değil tüm adayı aslında dünyaya, Avrupa'ya da bağlayan bir sistem. Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu tamamlandığı zaman inşallah yapım aşamasına geçeceğiz, çift hatlı bir sistem düşünüyoruz. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak.

KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak." Yılmaz, büyük ölçekli yatırımları birer birer hayata geçirip başarı hikayelerini çoğaltacaklarını vurgulayarak, Türkiye ve KKTC'nin bütün yetkilileri, ilgilileri ve teknik kadrolarıyla bunu başaracaklarını söyledi.

“Suyu daha iyi tanıyacağız”

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, "Bu projeyi gerçekleştirmekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprağı daha iyi tanıyacağız. Suyu daha iyi tanıyacağız. Geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız.

Bir taraftan afet risklerini tespit edip onları engellerken diğer taraftan su potansiyeline göre bitki deseni oluşturacağız" şeklinde konuştu. Teknik çalışma ve bilimsel verilerin yanı sıra ortak akılla hareket etmenin kıymetine işaret Yılmaz, özellikle KKTC'deki çiftçiler, tarım sektörünün paydaşlarıyla çok yararlı istişareler yapacaklarını, katılımcı bir anlayışla onların bakış açıları fikirleri, beklentileri, ihtiyaçlarının yine bu programa yansıyacağını ve Türkiye ile KKTC'nin planlı, programlı bir şekilde işbirliğini yürüteceğini ifade etti.

Yılmaz, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı sonrasında da çeşitli projelerle, bu planı destekleyici çeşitli projelerle Kuzey Kıbrıs'ta çok daha verimli bir yapı oluşacağını dile getirerek, "Suyumuzu artıralım ama esas olan suyu daha verimli kullanmak. Giderek teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak ve bu verimlilikle birlikte tabii ki aynı suyla, aynı miktarda suyla daha fazla miktarda ürünü, katma değeri oluşturmak. İnşallah bu projemiz bunlara vesile olacak" diye konuştu.

“KKTC’nin çehresi değişecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'nın, "KKTC'nin Türk dünyası ile entegrasyonu ve bu entegrasyonla birlikte buradaki potansiyelin yakalanması için yapılan tarihi çalışma" olduğunu söyledi. Söz konusu su projesinin turizm, nüfus, ticaret ve ihracat potansiyeline etkisiyle KKTC'nin çehresini değiştirecek bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Tatar, bu tür toplantı ve çalışmaların KKTC'nin marka değerini artıracağını, yatırım iklimini iyileştireceğini ve tüm izolasyonlara rağmen tanınırlığa giden yolu açacağını anlattı.

Kıbrıslı Türklere 31 milyon euro

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri 31,7 milyon euroluk yardım programıyla destekleyecek. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2023 Eylem Programı'nın onaylandığı belirtildi. Toplam 31,7 milyon euro bütçeli programın, Kıbrıs Adası'nın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin, AB standartlarına uyumuna katkı sağlanacağı ve Yeşil Hat boyunca ticaretin destekleneceği ifade edildi.