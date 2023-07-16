KKTC'de 'sıcak havada dışarıda çalışma' yasağı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), aşırı sıcaklar nedeniyle 21 Temmuz'da kadar belirli saatlerde Güneş altında çalışılması yasaklandı.
Haber Merkezi
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için kural getirildi.
Buna göre 17 Temmuz - 21 Temmuz tarihlerinde saat 12:00 - 16:00 saatlerinde dışarıda çalışılması yasaklandı.