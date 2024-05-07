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Kocaeli'de 53 sikke ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 53 sikke ele geçirildi.

AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Tarihi eserler Antik Yunan dönemine ait

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde yapılan aramada, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.