Kocaeli'de büyük silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek ile şarjör, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, balistik yelek, 667 tabanca fişeği, 228 uzun namlulu silah fişeği, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, tabanca alt takımı, tabanca üst sürgü takımı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.