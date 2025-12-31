Kocaeli'nde okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji tahminlerine göre Kocaeli genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Kent merkezinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur öngörülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine dikkat çekerken, sürücüler ve yayalar için ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kartepe ve yüksek kesimlerde risk daha yüksek

Kocaeli’nin rakımı yüksek bölgelerinde hava koşullarının daha sert seyretmesi bekleniyor. Özellikle Kartepe ve çevresinde kar yağışı ve buzlanma olasılığı, taşımalı eğitim başta olmak üzere okullarla ilgili alınabilecek önlemleri gündeme taşıdı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırması halinde, eğitime ara verilmesi seçeneğinin değerlendirilebileceği belirtiliyor.

31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü için Kocaeli genelinde okulların tatil edilmesine yönelik şu ana kadar resmi bir karar açıklanmış değil. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin nihai kararın, hava şartlarının seyrine göre Kocaeli Valiliği tarafından verilmesi bekleniyor.

Kocaeli Valiliği açıklama yaptı mı?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, olası bir kar tatili kararına ilişkin resmi duyuruları valilik ve ilgili kurumların kanallarından takip etmeyi sürdürüyor.

An itibarıyla Kocaeli Valiliği’nden okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.