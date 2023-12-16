Kocaelispor'un asbaşkanı Nijerya'da sıtma kapıp hayatını kaybetti

48 yaşındaki Ekrem Can, yaklaşık 15 gün önce hem futbolcu keşfi hem de futbol akademilerini ziyaret etmek için Nijerya'ya gitti.

Nijerya'da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri görüldüğü belirtilen Can, Türkiye döndükten sonra da aynı semptomları gösterdi.

Kocaelispor, X'teki hesabından Can'ın hayatını kaybettiğini "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can!" sözleriyle duyurdu.

Bazı haber ajansları, Can'ın sıtmaya yakalandığını bildirdi.