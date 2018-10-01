Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde aday olmayacak

01 Ekim 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR- İzmir’de 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre başkan olarak, 3 dönemdir görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, “Koltuk bırakılmayacak bir şey değil, gerektiğinde zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekir. Türkiye’ye pek çok konu da örnek olduk. Son örneğim de bu olsun” dedi.

14, 5 yıldır yoğun bir çalışma temposu içinde, İzmirliler için çalışmaya konsantre olduğunu ve elinden gelenin fazlasını yaptığını ifade eden Kocaoğlu, “İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde İzmir’de en uzun süre başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğü. Bugün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararı aldım” dedi.

2014 seçimlerinde de aday olmama kararı aldığını, ancak Binali Yıldırım faktörünün etkili olduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Ben bu kararı 2014 yılı seçimlerine giderken, 2013 yılına 6 ay kala verdim. Yani 10 seneden sonra bırakma kararımı vermiştim. Sayın Binali Yıldırım’ın adaylığını bekleyeceğim demiştim. Hepinizin malumu olduğu üzere de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Binali Bey’in elini kaldırdığı an ben de il başkanlığımıza adaylık dosyasını verdim. Bugünün değişimle falan hiçbir alakası yok. Genel merkezle bugün paylaşmadım. Ama önce aday olmayacağımı, adayları üzerinde çalışması yapması gerektiğini 2014 seçimlerinden bu tarafa açık ve net olarak paylaştım” dedi.

"Bu koltuktan daha büyük bir koltuk yok"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra siyaseti, bir yere seçilmek anlamında noktalamak gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, “Siyaseti ‘bir görev almak’ anlamında noktalamak gerekir. Ama bu partiye çalışmayacak, hizmet etmeyecek, seçimlerde elinden geleni yapmayacak anlamına gelmemeli. Eski bir belediye başkanı olarak, partili olarak bunca yıllık birikimi, mutlaka sağlığımız el verdiğince partimiz lehinde kullanacağız. Ama herhangi bir yere aday olmak söz konusu olamaz. Çünkü bu koltuktan daha büyük koltuk yok. Bu koltuğu bıraktıktan sonra ne yapacağım? Ama partime çalışacağım” dedi.

Kimseye kırgınlığı olmadığını vurgulayan Kocaoğlu, “Benim özel hayatım var, eşim, çocuklarım ve torunlarım var. Hep burada kalmak, koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Sistem kurduk. Projeler devam ediyor, kadro oturmuş durumda. Zaten belediyenin önümüzdeki 5 yıl ne yapacağı kim gelirse gelsin belli. Eğer çok anormal bir şey olmazsa, bu hizmetler devam edecek. Bırakmasını bilmek gerektiğini, siyasetten de başka bir yaşam olduğunu, gerektiğinde bırakmasını bilmek-devretmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da örnek bir davranış sergilediğim için kendimi mutlu hissediyorum” dedi