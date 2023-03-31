Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Aksaray'da merkeze bağlı Babakonağı köyünde ikamet eden Kamber D'den uzun süredir haber alamayan yakınlarının başvurusuyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 10 yıl önce ortadan kaybolan Kamber D'nin kemikleri evinin ahırında buldu.

Ekipler, Kamber D'nin dini nikahlı eşi Meliha Y. ve oğulları Mustafa D, Rıfat D. ile akraba Mehmet G. ve İbrahim Ç'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf etti

Meliha Y'nin, jandarmadaki ifadesinde, dini nikahlı eşi Kamber D'yi öldürdüğünü itiraf ederek, "Kamber D, beni çok döverdi. Evine bakmazdı. Çok şiddet gördüm. Zehirledim, baktım ölmeyince çekiçle kafasına vurarak öldürdüm. Birkaç kez yaktım, kemikleri taşla ezerek ahıra gömdüm." dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Meliha Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.