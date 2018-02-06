Kolin İnşaat, Gürcistan’ın lojistik üssü projesine teklif verdi

06 Şubat 2018

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin ilk nükleer santrali projesi Akkuyu’nun inşaat projesinde yer alan Türk şirketler projeden çekildi. Konsorsiyumda Kalyon ve Cengiz İnşaat ile birlikte yer alan Kolin İnşaat'ın bu haberden bir iki saat sonra Gürcistan’ın en önemli projelerinden birine teklif verdiği ortaya çıktı.

Gürcistan’ın "rüya projesi" başkent Tiflis’i bölgesel lojistik merkezi yapacak bir çalışma. Gürcistan Karar Alma Komisyonu’nun ilk toplantısına Başbakan Birinci Yardımcısı görevini de yürüten Ekonomi Sürdürülebilir Kalkanma Bakanı Dmitry Kumsishvili yaptı.

Çin, Kuveyt ve ABD’den firmalar da var

Oturumda ayrıca Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Zurab Alavize de yer aldı.

Projeye 5 şirketin teklifi kabul edildi. Bu teklifler arasında Türkiye’den Kolin İnşaat’ın yanı sıra Çin’den China State Construction Engineering Cooperation Ltd ile Kerry Logistics Network Ltd, ABD’den Conti Group, Kuveyt’ten Egility firmaları yer aldı.

Türk konsorsiyum Akkuyu'dan çekildi