Komedyen Mesut Süre hakkında "taciz" iddiası: 'İlişki Testi'nden kovuldu

"İlişki Testi" programı ile tanınan komedyen Mesut Süre'nin adı taciz iddialarına karışınca yapımcı İda İletişim Süre'yi programdan çıkardı.

Sosyal medya hesabından Süre'nin yıllar önce kendisini taciz ettiğini anlatan Tuluğ Özlü, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada da ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etti.

"Beyefendi komedyen diye anılıyor"

Özlü, olayın 13 yıl önce yaşandığını belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek. İspatlayabileceğim bir durum da yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale."

İda İletişim'den ilk açıklama

İddiaların ardından Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda İletişim, ünlü komedyen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” denildi.

Mesut Süre'den iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.