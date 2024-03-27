KONDA’dan seçim öncesi anket kararı

KONDA Barometresi kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul için yapılan saha araştırmasının sonuçlarının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi sebebiyle kamuoyuna duyurulmasını doğru bulmadıkları belirtilen açıklamada, “Türkiye genelinde ise formel ve/veya informel ittifaklar nedeniyle oy hesaplamanın imkansızlığı yüzünden seçimden önceki perşembe günü yerel seçimlere dair herhangi bir KONDA açıklaması yapılmayacaktır” denildi.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi şirketimiz her seçim öncesi, seçimin olacağı pazar gününden önceki perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Şirketimiz ilke olarak diğer zamanlarda seçimlere dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır. Ancak yerel seçimler, sandık tarihinden 3 gün önce açıklama yapmak konusunda bir istisna teşkil etmektedir;

2014 yılı yerel seçimleri öncesinde herhangi bir il araştırma bulgusu paylaşılmamış, Türkiye geneli 30 ilde belediye meclisi üyeliği seçimi ile 51 ilde il genel meclisi üyeliği seçimi bulguları paylaşılmıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise formel ya da informel ittifaklaşmalar nedeniyle herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak ortaya koymak mümkün olmadığı için KONDA herhangi bir araştırma sonucu paylaşmamıştır. Tekrarlanan İstanbul Seçimi’nde ise ortada tek bir seçim olduğu için İstanbul araştırması yapılmış ve bulguları bir istisna olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu yerel seçim sürecinde KONDA Barometresi kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul için saha araştırması yapılmış ve ilk bulguları abonelerimizle 8 Mart 2024 tarihinde paylaşılmıştır. Yerel seçimden yaklaşık 1 ay önceki durumu ölçen bu araştırmanın bulgularını paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu yerel seçim döneminde KONDA olarak Barometre dışında iki ayrı büyükşehir bölgesinde toplam üç araştırma farklı müşteriler için gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçları müşterilerine teslim edilmiştir. Bu araştırmaların kullanım hakları tamamen araştırma sahiplerine ait olduğundan içeriklerini kamuoyu ile paylaşmamız mümkün değildir.

Türkiye genelinde ise formel ve/veya informel ittifaklar nedeniyle oy hesaplamanın imkansızlığı yüzünden seçimden önceki perşembe günü yerel seçimlere dair herhangi bir KONDA açıklaması yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.