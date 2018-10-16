Konsolosluk konutu da aranacak

16 Ekim 2018

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bugün bir inceleme daha yapılacak.

Konsoloslukta dün yapılan 9 saati aşkın aramanın ardından bugün konutta da arama gerçekleştirilecek.

Alınan numunelerden bazı delillere ulaşıldığı iddia ediliyor..

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sis perdesi henüz aralanmış değil.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

Kaynak: AA