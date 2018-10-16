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"Konsoloslukta cinayet kanıtı bulundu" iddiası

ABD Merkezli Associated Press, dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapan polislerin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair "kesin kanıtların" olduğunu iddia etti.

Konsoloslukta cinayet kanıtı bulundu iddiası
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ABD merkezli Associated Press (AP), Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosuğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

AP, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA

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