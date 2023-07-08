Konuta 500 bin, iş yerine 250 bin TL hibe verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek” dedi.

10 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi

Dükkanlarda hibenin dışında 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceklerini ifade eden Özhasek şöyle devam etti “Bir taraftan hibe vereceğiz bir taraftan krediler vereceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak. Böyle olunca bu kredinin işe yarayacağını söyleyeceğiz. Paraları hak ediş karşılığında vereceğiz. Anadolu'da evleri tüzel kişilik üzerine yaptıranların ev ve dükkanları yıkılmış insanlar oluyor. Kentsel dönüşümden bunları karşılayıp konutları yıkılanları hak sahibi yapacağız. Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerleri için kredi tutarı 250 bin TL.”

Müracaatlar 15 Temmuz’dan itibaren başlayacak

15 Temmuz itibarıyla ofislerde müracaatları almaya başlayacaklarını ve vatandaşları bilgilendireceklerini kaydeden Özhaseki, “22 adet imar ofisi kuruyoruz. Buralarda bir müddet Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde biz devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. TEK Tapuda ispatla hak sahipliğinin sağlanacağını vurgulayan Özhaseki şöyle devam etti:

“Anadolu'da genellikle çok olur. Baba ev yaptırmıştır 5 katlıdır, birer katına çocuklarını oturtmuştur. Babanın üzerinedir evler, ölmeden de kimse sesini çıkaramaz. Kentsel dönüşüm tarafında bağımsız birimlerde oturan evlatları varsa ispatlayabiliyorlarsa onları hak sahibi olarak görmeye devam edeceğiz. Bir apartmanda oturan vatandaş kaç kişiyse yarıyı geçen oranda anlaştıklarında ve müteahhite vermek istediklerinde TİP sözleşmeleri hazırlayacağız. Vatandaş müteahhitleriyle çok rahat anlaşabilecekler. Müteahhit sıkıntıya girip ayrılırsa TOKİ olarak devreye girip evlerini biz tamamlayacağız. Vatandaşın inşaatı yarıda kalmayı tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ruhsattan iskana kadar her aşamada bakanlığın hem yetkisi hem kontrolü var, taviz vermeyeceğiz.”

Konutlar aralık ayına kadar teslim edilecek

Deprem bölgesinde yıkımların devam ettiğini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Sağlam zeminleri arayıp bulduk, rezerv konut alanlarında ihtiyaçları gidermek için inşaatlara başladık. Kaba inşaatlar bitti, Ekim, Kasım, Aralık gibi teslimata geçeceğiz. Oralarda TOKİ tünel kalıp sistemiyle yapıyor. Zemin+4 gibi yükseltiyi geçmiyor. TOKİ'mizin bu konuda verdiği sınav. 1999 depreminde ne kadar kamu binası varsa hasarı onlar gördü. Devlet olarak yapıyoruz fakat binalar ilk depremde çöküyor. Bir yıl içinde 319 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

"Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak"

Mehmet Özhaseki, yerinde dönüşümün sağlanması durumunda şehirlerde hayatı yeniden canlanacağını söyledi. Özhaseki, “Dört kırmızı çizgimiz var. Taviz vermemiz mümkün değil. Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bina içine çöküyor, sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde yapı yapılamayacak. Üçüncüsü dere yataklarına da yapı yapılması mümkün değil, cezai müeyyideler Meclis'e gelecek. En sevdiklerimizi içinde barındırdığımız evleri yaparken birşey olmaz, sulamayı unuttuysan sonra olsun, etriye takılmadıysa birşey olmaz mantığıyla hareket ediyorlar. Sıfır tolerans olduğunu söyleyelim” dedi