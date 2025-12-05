Konya'da 2,3 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında kentte kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilen 30 bin 300 paket kaçak sigara, 190 paket elektronik sigara kartuşu ve 170 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.A., M.Ç., F.K., A.T. ve E.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.