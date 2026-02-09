Konya’da 28 ilçeye 50.3 milyar TL yatırım

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ/KONYA

Toplantıda 2025 yılında çok büyük yatırımları ve projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Yıl bo­yunca; ulaşımından altyapıya, ta­rımdan sosyal hayata, kültürden sosyal desteklere kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileri taşı­yacak adımlar attık” dedi.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışları­nın gereği merkezde yürüttükle­ri hizmet anlayışını ilçelere de ta­şıyarak yatırımları şehrin tama­mına yaymaya devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Altay, mer­kez dışındaki 28 ilçeye 2025 yılın­da yapılan yatırımları da değerlen­dirdi.

2018 yılından bu yana 28 ilçe için güncel İller Bankası kesintisi­nin 24.6 milyar lira olduğunu be­lirten Başkan Altay, buna rağmen Konya Büyükşehir Belediyesi ola­rak 28 ilçeye yaptıkları güncel ya­tırım tutarının 50.3 milyar lirayı bulduğunu söyledi.