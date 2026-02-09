Konya’da 28 ilçeye 50.3 milyar TL yatırım
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında hayata geçirdiği yatırım ve projelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ/KONYA
Toplantıda 2025 yılında çok büyük yatırımları ve projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Yıl boyunca; ulaşımından altyapıya, tarımdan sosyal hayata, kültürden sosyal desteklere kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileri taşıyacak adımlar attık” dedi.
“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışlarının gereği merkezde yürüttükleri hizmet anlayışını ilçelere de taşıyarak yatırımları şehrin tamamına yaymaya devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Altay, merkez dışındaki 28 ilçeye 2025 yılında yapılan yatırımları da değerlendirdi.
2018 yılından bu yana 28 ilçe için güncel İller Bankası kesintisinin 24.6 milyar lira olduğunu belirten Başkan Altay, buna rağmen Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 28 ilçeye yaptıkları güncel yatırım tutarının 50.3 milyar lirayı bulduğunu söyledi.