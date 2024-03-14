Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.