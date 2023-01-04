Konya'da feci kaza

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Askeri kamyonet, yoğun sis sonrası, duran TIR’a arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre biri astsubay, biri er olmak üzere iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerleri ziyaret etti ve şunları söyledi:

“Maalesef bu yoğun sisten mütevellit bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre iki askerimiz maalesef şehit olmuş, iki askerimiz de yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. Yaralılarımızın durumu iyi. Tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum.”