Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında şoförün kontrolü kaybetmesi üzerine otobüs şarampole devrildi.
AA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otobüsteki 14 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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