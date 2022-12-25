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Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında şoförün kontrolü kaybetmesi üzerine otobüs şarampole devrildi.

AA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otobüsteki 14 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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