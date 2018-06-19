Koordinasyon olursa ihracat 4 yılda 400 milyar dolara ulaşır

19 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30 Haziran’da gerçekleştireceği Genel Kurul ile yeni başkanını seçecek. Seçim tarihinin açıklanmasının ardından başkan adaylığını açıklayan ilk isim TİM’in 2001- 2008 yılları arasında başkanlığını da üstlenen Oğuz Satıcı olmuştu.

Satıcı, kendisini ihracat misyonunun en önemli neferlerinden biri olarak tanımlıyor. Seçilmesi halinde göreve geldiği ilk 2 yılda ihracatı 250 milyar dolara, 4 yıl sonunda da 400 milyar dolara çıkaracağını kaydeden Satıcı, böylece kişi başı ihracatı da 5 bin dolara getireceklerini vurguluyor. Satıcı, bunu başarmak için tek ihtiyaç duydukları şeyin her alanda gerekli koordinasyonun sağlanması olduğunu belirtiyor.

Dünyada ticaret savaşları ve korumacılık politikaları gündemde. Bu durumda ihracatı artırmak zor gibi görünse de Oğuz Satıcı’ya göre açık duvarlar da var. O açıkları kullanmak gerektiğini anlatan Satıcı, ihracatçıları anlamlı kılan noktanın da bu noktaları kullanma becerisi olduğunu söylüyor. TİM bünyesinde görev almadığı 10 yıllık süreçte geçmiş deneyimlerinin üstüne yeni tecrübeler eklediğini ifade eden Satıcı, biriktirdiği yeni ilişkiler sayesinde kanallarının eskisinden çok daha güçlü olduğunu vurguluyor.

“İhracat bizim bıraktığımız yerde kaldı”

2008 yılına kadar Türkiye’nin ihracat anlamında birçok pazarda büyüdüğünü hatırlatıyor Satıcı. Fakat sonrasında bu pazarlarda gerekli büyümenin sağlanamadığını anlatan Satıcı, “O gün için kendimizle kıyasladığımız Brezilya, Hindistan gibi ülkeler dış ticaretten aldıkları payı 2.5 kat büyütmüşlerken biz aynı yerde kalmışız Böyle bir dünya yok. Ben 132 milyar dolar ihracata ulaştığımızda görevden ayrıldım. 2017 sonu itibariyle 150 milyar dolar. 132 milyar dolar olduğunda içine koymadığımız kalemler var. Bugünkü ihracatın içinde hizmet de var. O günkü ihracata yeni kalemleri koyarsak 132 milyar dolar yerine sanırım bugünkü rakamları yakalar. Orada kalmışız. Zaten sıkıntı da her şeyin orada kalmış olması. Ne başlattıysak onlar devam ediyor. Yeni bir hikaye yaratılmamış. Mevcudu götürmeye çalışırsan yerinde sayarsın” diyor.

“Genel kurulda söz sahibi delegelerdir”

Oğuz Satıcı’ya “İhracatı yok, kendi şirketi yok, TİM Başkanı mı olacak?” eleştirilerini de sorduk. Satıcı bu eleştirileri getirenlerin durumun böyle olmadığını bildiğini, 80 milyon dolarlık ihracat yapan bir şirketi temsil ettiğini kaydetti.

“Siyasi mecralardan destek almanın” şehir efsanesi olduğuna vurgu yapan Oğuz Satıcı, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını anlatıyor. Genel kurulu olan bir yerde söz sahibinin delegeler olduğuna dikkat çeken Satıcı, herhangi bir müdahalenin etik olmayacağını söylüyor.

TİM başkanlığına aday olmanın kimsenin tekelinde olmadığını belirten Satıcı, “Kim aday olursa olsun ona saygı duymak gerekiyor. İnsanların seçme ve seçilme hakları var. Bu en mukaddes haktır” ifadelerini kullanıyor.

Kültür Sanat Eserleri İhracatçı Birliği kurulacak

Hizmet İhracatçı Birliği’nin altında 9 sektör olduğunu hatırlatıyor Oğuz Satıcı. O alt sektörlerin hepsinin ayrı bir birlik haline geleceğini ifade eden Satıcı, 400 milyar dolarlık hedef koyarken bunlara güvendiklerini belirtiyor. Türkiye’nin bir gün Kültür Sanat Eserleri İhracatçı Birliği olacağına inandığını anlatan Satıcı, “Resim, heykel, hat, dergi gibi eserler ihraç edecek. Buralar milyarlarca dolarlık pazarlar. Biz şu an orada sıfırız ama olacağız. Yeme içmede dünyada söz sahibi olabiliriz. Ekibimizde buradan bir arkadaş da var” diyor.