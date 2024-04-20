Korhan Berzeg sendromu! Mahalle hayalet kasabaya döndü

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı.

Korhan Berzeg, insansız hava araçlarıyla 250 kilometrekarelik alanda, beş kez havadan ve karadan arandı ancak bulunamadı. İHA'nın haberine göre; Berzeg'in bulmak için yürütlen arama çalışmaları ise 179 gün önce sonlandırıldı.

309 gün geçti, haber yok

Kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak Korhan Berzeg'den hâlâ hiçbir haber yok. Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez inceleme gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin. Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken mahalle adeta 'hayalet kasabaya döndü.

Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, “Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı” dedi.