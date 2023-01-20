Korkulan oluyor mu? Belediye Başkanvekili: Mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:

"- Barajımızın yüzde 85'i tükendi. Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy'den gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz.

- Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter ancak tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız.

- Toplum bilincini oluşturmak zorundayız. Ocak ayının sonlarına geliyoruz.

- Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz."